Yann Marguet en vidéo pour l’HFR

Le Service d’oncologie de l’Hôpital fribourgeois présentait vendredi son projet anticipé des soins. Cette nouvelle consultation permettra à des patients d’aborder les questions entourant leur avenir face au cancer. L’humoriste vaudois Yann Marguet a réalisé des vidéos destinées aux malades et à leurs proches.

VALENTIN THIÉRY

SANTÉ. Chaque année dans le canton de Fribourg, des cancers métastatiques sont diagnostiqués chez environ six cents nouveaux patients. Pour les principaux (prostate et sein notamment), le taux de survie à cinq ans oscille entre 10 et 30%. Dans ces cas, les spécialistes n’arrivent pas à prédire comment va évoluer la maladie, avec les incertitudes et le stress que cela engendre.

Avec sa recherche sur le projet anticipé de soins, le docteur François Gallot Lavallée,…