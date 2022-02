Yannik, jamais trop parät*

DANS LA PETITE LUCARNE. Si vous ne suivez pas la Super League de football, comme approximativement 98,125% de la population suisse, vous apprendrez cette nouvelle: Yannik Paratte a commenté son tout dernier match, samedi dernier au Wankdorf, entre Young Boys et Lugano (1-0). Rendant son micro après trente-huit ans de bons et vocaux services à la Télévision suisse romande, devenue RTS aujourd’hui. «Il faut savoir laisser sa place, servir et s’effacer. Pour moi, le collectif et l’équipe passent avant tout», a humblement réagi le Jurassien de bientôt 62 ans.

Son nom vous dit quelque chose? Yannik Paratte, c’est six Coupes du monde, cinq Euros et trois finales de Ligue des champions notamment. Mais surtout, de multiples expressions rendues cultes à l’oreille du téléspectateur romand. «Eh…