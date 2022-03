«On a dû assumer nos responsabilités»

Le CTT Bulle a assuré son maintien en Ligue nationale B pour sa première année sans son capitaine de toujours Thierry Miller. Une situation inédite et finalement satisfaisante pour Andy Perroud.

QUENTIN DOUSSE

TENNIS DE TABLE. Alors messieurs, sur une échelle allant d’impossible à radieuse, elle est comment la vie sans Thierry Miller? «Bizarre et stressante au début, répond Andy Perroud, car il assurait la relance à l’entraînement et ses points en match. Avec Luca (Anthonioz, le nouveau capitaine), on a dû assumer la pression et nos responsabilités. Pour finalement tous réussir une meilleure saison personnelle.»

Conséquence au classement: malgré le départ de son illustre capitaine à Rossens, le Club de tennis de table (CTT) Bulle a conservé son rang en Ligue nationale B avant même le nul…