UNIHOCKEY. Les dames de l’UHT Semsales ont échoué dans la quête du titre national, leur ultime objectif de la saison en 1re ligue petit terrain. Les Veveysannes ont été éliminées en quart de finale des play-off par Gossau. «On est tellement déçues... C’est dur, il nous faudra du temps pour digérer», soupire Roxanne Desplands, écœurée par le scénario de la série.

Dos au mur, la capitaine semsaloise et ses coéquipières ont enlevé le deuxième acte 9-7 samedi soir à Bulle. «Grâce à notre public, on avait ce feu en nous et, peut-être, un petit avantage psychologique sur notre adversaire.» C’est pourtant la formation zurichoise qui, dès le lendemain sur son terrain, a imposé sa loi. Victoire 11-6 et élimination précoce de l’UHT Semsales. «On a manqué de calme et de sérénité. On doit aussi être…