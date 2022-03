«On veut resserrer les liens entre les jeunes des environs»

Une poignée de jeunes de 15 à 25 ans créent une nouvelle société de jeunesse pour les communes de Rue, Ecublens et Auboranges. La nouvelle génération souhaite retisser du lien social entre les villages.

ÉLODIE FESSLER

Une nouvelle société de jeunesse est en train de voir le jour dans le sud de la Glâne. Elle accueillera les habitants de Rue, Promasens, Blessens, Ecublens et Auboranges. A l’origine du projet, Gaétan Mouron, ancien membre de la Société de jeunesse de Promasens.

Cette dernière n’est plus active depuis plusieurs années, indique le jeune homme de 24 ans, également conseiller général à Rue. Elle regroupait principalement des membres domiciliés à Promasens, Ecublens et Auboranges. «Je trouvais dommage qu’il n’y ait plus rien, explique-t-il. Je me suis donné l’objectif de…