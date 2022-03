La préparation hivernale terminée, place à la compétition ce week-end pour les footballeurs amateurs.

En 2e ligue, le FC Ursy commence ce dimanche par un derby face à Siviriez.

L’occasion de rencontrer Daniel Rieder, son maître à penser en poste depuis 2016. Portrait.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. «Quand j’ai succédé à Cédric Martin sur le banc du FC Ursy, peu de gens me connaissaient et croyaient en moi. On m’a dit que je ne ferais pas six mois.» Six ans après, Daniel Rieder est toujours là. Droit dans ses bottes d’entraîneur, «un motivateur qui sait écouter et dialoguer» décrit Bastien Panchaud. L’intéressé souscrit aux épithètes de son défenseur: «Avec moi, Ursy a un entraîneur rassembleur, pas un tacticien. Mon assistant Mizou (Quitadica) apporte son regard technique et perçant. Pour ma…