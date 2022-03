«Le loup est un symbole»

Cinq grands prédateurs sont de retour en Suisse: le lynx, l’ours, le chat sauvage, le loup et le chacal doré. La Fondation KORA étudie leur mode de vie et suit l’évolution de leurs populations. Manuela von Arx fait partie de sa quinzaine de collaborateurs. Elle donne une conférence, ce soir, à Enney.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Le lynx a été réintroduit en Suisse il y a cinquante ans, le loup est de retour depuis vingt-six ans et, récemment, les preuves de la présence du chacal doré ont augmenté. Voilà vingt ans que Manuela von Arx, habitant dans le canton de Berne et diplômée en zoologie et d’un master communication et management, a intégré la Fondation KORA (lire encadré).

Ce soir elle donnera une conférence à Enney, en collaboration avec le Parc naturel régional (PNR) Gruyère-Paysd’Enhaut. Elle…