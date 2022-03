«Un énorme développement dans la partie sud du canton»

Directeur de Fri Up, Grégory Grin quitte son poste à la fin du mois. Depuis 2016, l’organe officiel de soutien à la création d’entreprises a connu une importante croissance.

DOMINIQUE MEYLAN

ÉCONOMIE. Grégory Grin a été atteint par le virus de l’entrepreneuriat. Après plus de cinq ans à la direction de Fri Up, il va suivre les conseils qu’il a lui-même distillés. Il sera remplacé le 1er avril par Yann Steulet. Avant cela, Grégory Grin revient sur le développement de l’organe fribourgeois de soutien à la création d’entreprises et plus particulièrement sur la croissance qui n’a pas faibli ces dernières années, même en temps de Covid.

Comment a évolué Fri Up ces cinq dernières années?

Depuis 2016, Fri Up s’est focalisé sur le soutien à la création d’entreprises. Nous ne sommes plus cet…