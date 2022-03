RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Les troubles du sommeil paradoxal

Il existe tout un pan méconnu d’affections du sommeil paradoxal - phase du sommeil où naissent nos rêves les plus riches et les plus intenses. Paralysie du sommeil, cauchemars et trouble précurseur de la maladie de Parkinson perturbent la qualité du sommeil et parfois aussi dramatiquement la vie diurne. Ce reportage lève le voile sur ce sommeil paradoxal dont la fonction est encore mystérieuse.

Burn-out parental: quand les parents craquent

Le burn-out parental reste méconnu, mal diagnostiqué et souvent caché par les parents couverts de honte et de culpabilité. Il peut sembler proche de la dépression mais il n’atteint en tous cas au départ que la sphère familiale. Le stress et la fatigue font partie de la vie de famille, mais ils…