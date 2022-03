Alexis Monney un peu «gentil»

SKI ALPIN. Quatrième de la descente des championnats de Suisse mercredi, Alexis Monney a pris la cinquième place du super-G vendredi. Terminant à 18 centièmes du podium. S’il reconnaît «une petite frustration», le skieur de Fruence est moins content de sa prestation. «J’ai été un peu “gentil” jusqu’au premier intermédiaire, j’ai ensuite été le plus rapide jusqu’à l’arrivée.»

La performance n’est pas anodine, puisque seuls Justin Murisier, Gino Caviezel, Gilles Roulin et Marco Odermatt se sont montrés plus rapides qu’Alexis Monney. «Je ne suis pas loin de trois coureurs de Coupe du monde.» Le Veveysan s’aligne ce samedi en géant, avant de se concentrer sur les super-G FIS à Zinal (2 et 3 avril).

Nouvelle médaille pour Noémie Kolly

Après l’or du combiné, Noémie Kolly a remporté la médaille…