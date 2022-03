Après Les Paccots, l’explication finale au Lac-Noir

SKI ALPIN

Ils étaient près d’une centaine engagés en slalom géant dimanche dernier aux Paccots pour l’avant-dernière étape de la Coupe fribourgeoise des adultes. Chez les élites, le derby du Pralet est revenu à Audrey Chaperon (Châtel-Saint-Denis) et à Marco Zbinden (Lac-Noir), le derby des Paccots à Célia Meyer (Châtel-St-Denis) et à ce même Marco Zbinden. Les skieurs du canton s’affronteront pour la dernière fois de la saison au slalom parallèle du Lac-Noir ce week-end, respectivement samedi pour les enfants et dimanche pour les adultes juniors. Ces finales serviront à désigner les grands vainqueurs de la Coupe fribourgeoise 2022.