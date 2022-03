Avec des airs de Christophe, il ose le français

MUSIQUE

Cascadeur

REVENANT

Decca Records / Universal

Passons sur le truc du chanteur casqué, de ce pseudoanonymat aux airs de marketing. Le Français Cascadeur ne se montre pas à visage découvert, mais il se livre comme jamais dans ce quatrième album: apparu il y a une dizaine d’années avec The human octopus (2011) et Ghost surfer (2014), il ose pour la première fois chanter dans sa langue maternelle. D’emblée, avec sa voix haut perchée et sa pop sophistiquée aux couleurs volontiers mélancoliques, la référence à Christophe s’impose. En particulier dans Les ombres, le morceau qui ouvre l’album et se révélera comme un des plus réussis.

Bien qu’écrit avant la pandémie, Revenant comprend de troublants échos avec cette étrange période. Notamment dans les titres Respirator (belle ballade au…