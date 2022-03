A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 05

e-réputation: le revers des plateformes de référencement

Notre monde est de plus en plus connecté… et de plus en plus commenté. Les plateformes de référencement ou de partages d’avis se multiplient, elles jouent aujourd’hui un rôle de premier plan, notamment dans le domaine du tourisme et de la restauration. Alors comment construit-on sa réputation sur internet? Comment les hôtels et restaurants gèrentils les remarques et avis toujours plus nombreux des clients? Et comment faire face lorsque sa réputation est attaquée? ■