Ce fascinant Tchekhov

Le Théâtre des Osses accueille OncleVania, de Tchekhov, dans une version adaptée par une compagnie alsacienne.

GIVISIEZ. Il y a quelque chose de magique chez cet auteur. Une force tranquille, une atmosphère mélancolique, l’extraordinaire humanité de ses personnages. Près de 120 ans après sa mort, Anton Tchekhov (1860-1904) demeure un maître du théâtre et son art de vous prendre à la gorge reste inégalé. On pourra le vérifier encore avec Oncle Vania, que le Théâtre des Osses accueille, à Givisiez, dès demain et jusqu’au 10 avril.

Fille de Serebriakov, un professeur tyrannique, Sonia (orpheline de mère) mène une vie paisible sur un domaine campagnard avec son oncle Vania. Le retour de son père, accompagné de sa nouvelle épouse, perturbe la maisonnée, où se trouvent aussi l’ami Téléguine et…