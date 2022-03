Claire Andrieux

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Dans un petite village des Côtes-d’Armor. Claire, une quadragénaire célibataire, se partage entre sa petite agence immobilière, ses cours de chant et les visites à sa sœur, à sa famille ou à sa meilleure amie Maëlle. Seuls les hommes dérangent quelque peu son quotidien bien réglé: il y a le lunaire Gwendal, son insupportable employé, et surtout Bruno, un régisseur en repérage dans la région pour un futur tournage, à qui elle fait visiter des maisons. Au fil de leurs rendez-vous, le charme opère. Mais Claire paraît sur la défensive, a parfois d’étranges réactions. Lorsque Bruno l’invite à dîner, elle refuse violemment. Plus tard, à un couple d’amis arrivés de Paris, Eléonore et Samuel, elle confie un secret qui éclaire sa personnalité… ■