Comprendre leur perception

Lisa Genoud, étudiante à l’Université de Fribourg, a reçu un prix de l’association Sexualité et handicaps pluriels pour son travail de bachelor sur les femmes avec une déficience intellectuelle et leur représentation de la sexualité.

ANGIE DAFFLON

Femmes, sexualité et handicap. Trois sujets que Lisa Genoud a conjugués avec un quatrième: les représentations. Précisément, son travail de bachelor en pédagogie curative clinique porte sur les femmes avec une déficience intellectuelle et leur représentation de la sexualité. En analysant les discours de ces femmes, la Fribourgeoise a constaté que leurs représentations se révèlent être majoritairement négatives. Sa recherche a été récompensée par le prix de l’association Sexualité et handicaps pluriels (SEHP), et par la publication d’un article…