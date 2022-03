Coup de froid sur la lande écossaise

BANDE DESSINÉE

Leo, Rodolphe et Bertrand Marchal

SCOTLAND, T. I

Dargaud

Après ses missions en Afrique et en Amérique du Sud, Kathy Austin rentre au pays pour quelques vacances méritées. L’agente du MI 6 – les services secrets britanniques – vient en effet d’hériter de la maison de sa tante, dans laquelle elle passait ses étés adolescente. Mais les histoires étranges et les mystères ont élu domicile sur la lande écossaise: un incendie inexpliqué a ravagé le bâtiment et la mort de sa vieille parente semble bien étrange. Il y aurait des fantômes aussi, des vampires peut-être. Tout le folklore est mobilisé dans cette enquête qui se tient au début de la guerre froide et mêle surnaturel et membres du KGB en goguette.

Cette nouvelle série des aventures de Kathy Austin repart sur les bases des…