Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE internationale des droits des femmes, les collectifs Borderie Point G et Féministes sud fribourgeoises ont enveloppé d’une cape violette le taureau de l’avenue de la Gare, à Bulle, affichant le slogan «Comme toi, nous sommes puissantes et créatives. On ne nous piétinera plus! Nous défendons nos droits passionnément.» Il s’agissait tout à la fois, selon les organisatrices, d’interpeller les passants, de symboliser le lien victimaire entre les femmes et les taureaux des corridas, mais aussi de dire au monde que la puissance virile du taureau peut être «un allié de la cause féministe». L’année prochaine, pour un message moins confus, attachez-lui les valseuses avec un lacet violet. Autant être clair et direct, non?

