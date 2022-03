Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

CEB33, C’EST LE NOM DU FUTUR BÂTIMENT de l’administration bulloise. Pourquoi ce nom de code CEB33? Il s’agit bien sûr du 33 rue du Château-d’en Bas. Cependant, le B, ça pourrait être Bulle, le C, complexe ou centre, mais le E? Une piste de réponse est sans doute à chercher du côté du «e» de l’écriture épicène qui, insidieusement, comme un animal à sang froid, se glisse aussi dans nos pages. Dans notre article présentant ce nouveau bâtiment, il était écrit: «Dans le détail, le rez-de-chaussée sera dévolu au contrôle de l’habitant (cinq employé.e.s, un.e stagiaire et un.e apprenti.e) et à la police locale (onze employé.e.s)». Jolie coquetterie, ce «e», tant que l’égalité salariale suit.

