Dernier rendez-vous de l’hiver au Moléson

SKI FREESTYLE. Le snowpark du Gros-Plané au Moléson accueille ce dimanche le deuxième et dernier Kids contest de la saison. Une session de coaching (dès 9 h 30) et une compétition (dès 13 h) sont proposées par le Subdued Club. «Le but est de promouvoir le ski freestyle et surtout les règles de sécurité pas toujours respectées dans les snowparks», déclare Gaëlle Brändli-Clerc, responsable de la discipline à l’association cantonale. Il reste quelques places pour rejoindre les quarante enfants de 7 à 12 ans attendus dimanche. «Nous avions reçu 70 jeunes au premier Kids contest à La Berra. Les médailles olympiques de Mathilde Gremaud ont clairement un impact sur la relève dans le canton. Reste à voir si elle suit sur le long terme.» QD