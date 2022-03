Des airs de pôle Nord au col des Mosses

CHIENS DE TRAÎNEAU

Le col des Mosses accueille ce week-end la 28e édition de la course internationale de chiens de traîneau, organisée par le Musch Club Suisse. Près de 70 attelages sont attendus au départ de l’Arsat. Entre les épreuves mi-distance, de sprint et de skijoring, les mushers se mesureront sur des distances différentes et sur des attelages comptant jusqu’à huit chiens. Les premiers départs seront donnés samedi à 9 h et la manifestation se clôturera dimanche à 15 h. Sur place, l’association SOS chiens de traîneau proposera des balades attelées. L’occasion de profiter pleinement de la magie polaire qui régnera aux Mosses le temps d’un week-end.