Des dégâts irréversibles?

A propos de Goya Onda.

Sur la même pièce, côté pile: la décision de nos autorités fédérales pour notre communauté gruérienne d’un objectif à court ou moyen terme d’une diminution drastique des gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans le Plan directeur du canton, l’une des grandes lignes directrices est le respect et la protection des zones préservées et encore un tant soit peu naturelles.

Côté face, la création d’une vague artificielle digne des rêves de Brice de Nice. Avec sa suite hôtelière et son tsunami de touristes. Ceci dans le plus bel endroit encore préservé du lac, proche d’une réserve naturelle inestimable du delta de la Sarine et de la Jogne. Comme si cette vague allait se faire par flux et reflux naturels simplement parce que certains y ont pensé et en ont les moyens, ou…