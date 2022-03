Des Rustres qui parlent d'aujourd'hui

La compagnie genevoise Daï-Daï Produçao propose une version contemporaine des Rustres, de Goldoni. A découvrir ce vendredi à CO2.

SAISON CULTURELLE. La pièce de Carlo Goldoni, écrite en 1760, est un classique du théâtre italien et européen. Michel Galabru avait trouvé dans Les rustres un de ses personnages fétiches, l’extraordinaire Christian Hecq a créé le rôle à la Comédie-Fran- çaise en 2015. Avec sa compagnie genevoise Daï-Daï Produçao, la metteure en scène Daniela Morina Pelaggi en propose – demain à la salle CO2 de La Tour-de-Trême – une version qui ancre le texte ici et maintenant: cette «pièce parmi les plus jubilatoires du répertoire classique et surtout féministe avant l’heure» bénéficie de décors, costumes et musiques résolument contemporains.

L’action se déroule dans le milieu…