Des stars et un public gonflé à bloc à Bulle

Les meilleurs grimpeurs suisses se sont affrontés samedi à Bulle lors de la première manche de la Coupe de Suisse de bloc. Dans la salle bulloise de l’Entrepôt, l’ambiance y était assurée par un public en feu.

MARIUS KAMM

ESCALADE. «Allez Nils! Allez Petra! Bravo Sascha!» Samedi soir à Bulle, lors de la finale de la première manche de la Coupe de Suisse de bloc, le public a donné de la voix jusqu’à en faire trembler les murs de la salle de l’Entrepôt. Les grimpeuses et grimpeurs se sont affrontés sur quatre voies différentes, où il fallait marquer le plus de points possible sur chacune.

L’épreuve a été remportée par le Valaisan Nils Favre, auteur d’une belle performance notamment sur la troisième voie. «Je suis très content de ma grimpe et je me suis senti à l’aise tout au long de la…