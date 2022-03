Divisions corporelles

BANDE DESSINÉE



Shintaro Kago

LA PRINCESSE DU CHÂTEAU SANS FIN

Huber

Duel dans le Japon médiéval: un souverain fait face à un vassal rebelle. Une tête saute. Mais laquelle? Et si, selon le vainqueur, l’avenir pouvait former des lignes temporelles parallèles? Et si les événements suivants créaient encore d’autres variations, toutes aussi réelles? A chaque fois, le château se divise, bâtissant des tours supplémentaires qui grandissent les unes à côté des autres, devenant des mondes en soi, avec leurs étages spécialisés de la société nippone du XVIe siècle: rizières, commerçants, prostituées, scribes, gardes, etc. Des dizaines et des dizaines de salles toujours en mouvement. Et dans l’une de ses réalités, une princesse cherche à venger son mari, quitte à passer d’un monde à l’autre et à se…