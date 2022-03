RTS 1, MERCREDI, À 22 h 10

Géants du web: les nouveaux Hippocrate

Les géants du numérique s’attaquent à un nouvel Eldorado: la santé. A grand renfort d’intelligence artificielle et grâce à l’exploitation de nos données personnelles et médicales, les GAFA croient pouvoir traiter tous nos maux, prédire notre avenir biologique et surtout conquérir un marché colossal. Peut-on raisonnablement confier aux GAFA notre bien le plus précieux: notre santé? ■