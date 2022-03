Télévision

Google connaît toute ma vie. Est-ce possible de créer votre sosie uniquement sur la base de vos recherches Google? C’est la question que posent les auteurs de ce documentaire. Les données du profil sélectionné vont servir de script pour créer le double numérique de la personne choisie et reconstituer sa vie. Et l’original va alors rencontrer son sosie.

Mercredi, à 22 h 10, sur RTS1