Du volume à prendre pour Pierrick Cottier

Pierrick Cottier tire un bilan positif du Festival olympique de la jeunesse européenne en Finlande. Une expérience sur laquelle le Gruérien veut capitaliser.

GLENN RAY

SKI DE FOND. «Je suis déçu de ne pas avoir pris le départ du relais aujourd’hui (n.d.l.r.: vendredi)», commence Pierrick Cottier dans un soupir. C’est dire toute l’envie du fondeur de 18 ans, qui a pris part cette semaine en Finlande au Festival olympique de la jeunesse européenne.

Une détermination d’autant plus parlante que le pensionnaire du Ski-club Im Fang n’a pas à rougir de son bilan. «Le niveau était très élevé et je suis content d’avoir pu montrer mes capacités», reconnaît-il. Avant d’ajouter, le ton maintenant assuré: «Je me rends compte que je n’étais pas loin de me battre pour les médailles.»

Montée en…