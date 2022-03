Emile Duding

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Emile a vu le jour le 6 août 1942. Marqué par le destin, il fut accueilli dans le foyer d’Agate et Jules Dorthe, à Remaufens, où il reçut amour et attention. Il avait un demi-frère qui fut aussi placé en institution, puis dans une famille de paysans. Les deux frères ne se sont retrouvés qu’à l’âge de 20 ans.

La famille Dorthe montait à l’alpage en été avec Emile qui travaillait dur pour apporter de l’aide au couple qui prenait de l’âge. La Case, au-dessus de Corbeyrier, fut une montagne des plus pénibles, mais Emile avait pour elle un attachement particulier. En 1961, il rencontra Emilie Pilloud, fille de Paul et Jeanne. Ils unirent leur destinée le 8 octobre de cette même année, à la chapelle des Paccots. De cette union naquirent Francis et Gérald.

Emile voulait que…