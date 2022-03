Entre l’Afrique et l’Occident, les certitudes s’effritent

LIVRES

Bernard Germain

LA MONTAGNE DE LA LUNE

Paulsen, 272 pages

Bernard Germain est un touche-à-tout. Cinéaste fran- çais ayant récolté de nombreuses récompenses, il a également été professeur de lettres, docteur en recherches et guide de montagne. Son ouvrage précédent, Dico Vertigo, paru en 2019, retrace l’histoire de la montagne au cinéma au travers de 500 films. Cette fois, l’écrivain a décidé de livrer un récit où se mêlent les cimes africaines et occidentales. Mais aussi les destins humains. L’histoire se déroule en 1987. Pierrine et Simon forment un jeune couple d’alpinistes portant l’amour comme on porte un sac à dos bien ajusté: avec une simplicité déconcertante. Leur désir de voyages les mène en Afrique, au cœur du massif du Rwenzori, à la frontière de l’Ouganda et de la…