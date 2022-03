Faire cesser cette évolution morbide

Tribune libre

A propos de la guerre en Ukraine.

La monstrueuse agression ordonnée par Poutine à ses troupes me rappelle en tout point la place Tiananmen et le courage de sa population, de même que l’attaque russe contre la Hongrie en 1956. Les jeunes soldats russes (souvent à peine 20 ans) sont désemparés devant les actes d’héroïsme des civils, même sans armes, qui s’opposent à l’avancée des chars, au risque de se faire écraser. Plus tôt cette semaine, la foule a fait faire marche arrière aux monstres d’acier!

L’information que l’armée russe et la plus grande partie du peuple russe re- çoivent est tellement tronquée et faussée par le pouvoir en place au Kremlin qu’on ne peut leur en vouloir. Poutine est un tsar de pacotille, un mégalomane sanguinaire qui n’a jamais admis la disparition…