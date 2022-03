IMMOBILIER. Comment favoriser l’accès à la propriété de la classe moyenne? Dernière idée en date: exonérer partiellement d’impôt l’achat d’un premier logement. Jeudi, une majorité de députés a soutenu cette idée et la motion de Bertand Morel (le centre, Lentigny) et Romain Collaud (maintenant conseiller d’Etat). Les autres élus et le Conseil d’Etat y ont vu «une fausse bonne idée».

Le texte ayant été accepté avec 55 oui, 45 non et 4 abstentions, la loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (LDMG) sera modifiée. Pour les biens jusqu’à 1 million de francs, une tranche de 500 000 francs sera exonérée de droits de mutation. Entre 1 mio et 1,5 mio, seulement 250 000 seront exonérés. Pour les autres achats, rien ne changera. Ces paliers ont eu le don d’énerver le…