Filer à l’anglaise sur le sentier

Je pose mon oreille...sur la cascade. Enfin, pas vraiment. J’ai le vertige en m’approchant du rideau d’eau. Je ne peux pas avancer plus en avant sur le mur en dessus du grand saut du Javro, au lieu-dit le Vimoulin. Je me sens basculer.

Je recule, je me contente de poser mon oreille sur le bruit de la cascade. La fraîcheur est immédiate, quelque chose circule en dehors de moi et me redonne de l’énergie. Minuscules influx qui passent aussi bien par l’audition que par je ne sais où. Mon corps entier est oreille, je reçois ce flux avec étonnement. Une source invisible.

Le son de la cascade est plus ressour- çant que le bruit de la circulation. Un dimanche de beau et ça roule dans tous les sens. Les parkings se remplissent à vue d’œil, c’est pourquoi j’ai choisi de filer à l’anglaise, de ne…