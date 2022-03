Fin de saison pour Axel Simic

HOCKEY SUR GLACE. Grosse tuile pour Axel Simic. Le hockeyeur gumefensois du HC Davos s’est blessé au ménisque et sera indisponible quatre à six mois. «C’était contre Bienne mercredi dernier (victoire 3-2). A la vidéo, on ne voit rien. Je ne sais pas quel faux mouvement j’ai fait, mais j’ai ressenti une douleur au genou. Je pensais que ce n’était pas grave.»

Le lendemain, le résultat de son IRM tombait. Opération et absence longue durée pour l’attaquant de 23 ans. «Avec les play-off qui arrivent, c’est encore plus difficile à accepter. Je ne peux rien y faire, ce sont les risques du métier», ajoute le Gruérien.

Axel Simic ne sait pas quand ni où il passera sur le billard. Ce dont il est sûr, c’est qu’il sera dans les Grisons pour la deuxième partie du championnat. «Je veux être présent…