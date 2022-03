Frédéric Yerly repart à la défense de son trophée

AUTOMOBILISME

Tenant du titre, le Max Kruse Racing de Frédéric Yerly s’est classé 2e de sa catégorie SP3T pour l’ouverture du Nürburgring Langstrecken Serie, championnat d’endurance organisé sur le circuit allemand. «Le team était en tête au moment de prendre le troisième relais et... de perdre la roue avant à 120 km/h, raconte l’Echarlensois de 45 ans. J’ai heureusement pu rejoindre les stands et repartir. Même s’il a fallu se remettre en confiance après un tel incident.» Le deuxième rang obtenu le week-end dernier n’est pas celui visé par son équipe allemande. «On veut rééditer notre titre face à une concurrence plus forte. Ce sera sportivement intéressant», conclut Frédéric Yerly. QD