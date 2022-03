Grégoire Raboud élu gouverneur de la Confrérie du Gruyère

Grégoire Raboud, 47 ans, est économiste et membre du conseil de la Confrérie du Gruyère depuis 2016 en qualité de chantre. Le nouveau gouverneur entend apporter de nouvelles idées et «consolider les activités et la mission dans lesquelles la Confrérie a excellé depuis 1981» , indique un communiqué.

Son désormais prédécesseur, Michel Chevalley, a été préfet de la Veveyse de 1998 à 2016 et député au Grand Conseil de 2017 à 2020. L'assemblée a applaudi les deux hommes avec enthousiasme. La passation de pouvoir officielle se déroulera lors du chapitre de la Dent de Lys, le 2 octobre prochain à Châtel-St-Denis.

Cette année, la Confrérie organise notamment un chapitre à Munich les 17-18-19 juin. L'occasion d'introniser plusieurs personnalités allemandes ou suisses. Lors de l'assemblée, Michel Chevalley a dressé un bilan de l'année 2021, mettant à mal le 40e anniversaire de la confrérie. Le choeur de la confrérie a également interprété plusieurs morceaux traditionnels, avant de laisser la place à une présentation du futur projet de la nouvelle maison du Gruyère. EF