Gumefens/Sorens, un cador qui s’ignore

Large vainqueur d’Ursy (0-4) samedi, Gumefens/Sorens a réalisé l’affaire du week-end en 2e ligue. L’entraîneur Daniel Piller calme toutefois les ardeurs des plus ambitieux observateurs.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Il peut bien rester onze journées et 33 points en jeu, le duel entre Ursy et Gumefens/Sorens allait déterminer les ambitions des deux formations sudistes en 2e ligue. Malheur donc au perdant qui laisserait filer sinon le podium du championnat, du moins le leader Ueberstorf. Et de suspense il n’y a guère eu samedi à Ursy, où quatre buts sont tombés. Tous du même côté (0-4), celui d’un Gumefens/ Sorens souverain et nouveau dauphin d’Ueberstorf.

Cette position au classement donne forcément des idées aux joueurs gruériens. L’entraîneur, lui, préfère calmer les ardeurs des observateurs…