Important trafic de stupéfiants démantelé

Le noyau du réseau était géré par quatre ressortissants de Suisse et du Kosovo, domiciliés dans le canton, indique la police dans un communiqué. Elle fait état d'un «réseau extrêmement bien géré et structuré». Environ 80 personnes ont été dénoncées au Ministère public, allant du noyau du réseau aux consommateurs. Six auteurs présumés sont toujours en détention préventive.



Lors des différentes opérations menées, 35 kilos de divers stupéfiants (cocaïne, marijuana, haschich et MDMA), ainsi que 80 000 francs ont été saisis. L'enquête a permis d'établir que l'organisation avait écoulé une centaine de kg de cannabis et plus de 2,5 kg de cocaïne. EF