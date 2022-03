Julien Bard revient sans point d’Espagne

VTT

Julien Bard a disputé dimanche la Coupe catalane de Banyoles (nord-est de l’Espagne) dans le but d’obtenir sa place fixe sur le circuit international des juniors series en 2022. Opération manquée pour le Sorensois, 34e d’une course récompensant les vingt-cinq meilleurs. «Il me manque encore le rythme de la compétition, constate le Gruérien de 17 ans. Je suis déçu de n’avoir marqué aucun point, mais cette course m’éclaire sur la saison à venir.» Laquelle commencera dans dix jours en Coupe de Suisse pour Julien Bard et de nombreux jeunes vététistes de la région. QD