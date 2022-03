née Gabriel

TATROZ

Juliette Cottet-Gabriel s’est éteinte le 17 février, à la Maison Saint-Joseph. Un dernier hommage lui a été rendu le 21 février en l’église d’Attalens.

Juliette est née le 1er septembre 1923, à Granges. Fille de Louis et Marie Gabriel, elle est l’aînée de leurs six enfants. Très tôt, elle s’intéresse à la couture dans l’atelier de sa maman et, pendant la guerre, elle partage son temps entre la distribution des tickets de rationnement, gérée par son papa, secrétaire communal, et l’atelier de couture où elle est très habile et appréciée.

En 1948, elle se marie avec Francis. Ils ont la douleur, deux ans plus tard, de perdre Suzanne, leur première fille. Viendront ensuite trois filles et un garçon. Et tout le temps, sans s’arrêter, elle les élève, tient la maison, s’occupe…