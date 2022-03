Justine Dousse prend l’or pour son retour

Justine Dousse est devenue championne fribourgeoise de gymnastique en P6A samedi à Wünnewil. L’athlète de Villaraboud revient de loin après sa grave blessure au genou, il y a près d’un an.

VALENTIN THIÉRY

GYMNASTIQUE. Gravement touchée au genou en mai 2021, Justine Dousse a participé samedi à sa première compétition de gymnastique depuis près d’un an. A Wünnewil, la Glânoise (2002, Villaraboud) a remporté les lauriers cantonaux avec 45,55 points, soit trois d’avance sur la locale Rea Kolly et Orianne Pache (2006, Lussy), qui prend le bronze. La sociétaire du Groupement artistique du Sud fribourgeois a signé le meilleur score aux barres asymétriques et à la poutre parmi les six concurrentes. En P3, Lucie Schnorf (2007, La Pierraz) s’est aussi parée d’or. Après une année difficile, Justine…