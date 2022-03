A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Sonnailles et colliers de cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Jusqu’au 30 octobre.

Sur le Mur blanc: Les13 Carnavaleux, photos de Maud Chablais. Jusqu’au 27 mars. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

Osmoz: «Classiques de la peinture fribourgeoise». Jusqu’au 27 mars. Je-di 14h-18h.

Incubateur: exposition d’art sensuel avec des œuvres de Catherine Zumkeller, Liliane Kiss et Olivier Zappelli. Jusqu’au 27 mars. Je-di 14h-18h.

La Petite Muse: exposition d’Isciane Minnig et de Hescsen. Jusqu’au 26 mars.

CHARMEY

Galerie du Tunnel de l’Hôtel Cailler: exposition collective Atmosphères, avec Carpi, Charrière, Genoud, Gérard, Hartmann, Kiss, Niquille, Bruni, Messerli, Fracheboud et d’autres…