A l’agenda

BULLE

Bibliothèque: «Histoires du mercredi. Quelles cloches!» pour les enfants dès 4 ans. Inscription obligatoire au 026 916 10 10 ou à musee@bulle.ch. Me 14h30.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscription obligatoire sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h,14h.

ÉCHARLENS

Croix Verte: rencontre des amis du patois. Me 14h et 20h.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.

MORLON

La Pointe: luna lac, avec carrousel, trampoline, château gonflable, snack et bar. Me-je 14h-18h, ve-sa 11h-18h.

VUADENS

Le Dally 12: table d’hôte Pro Senectute chez Carole Corthésy Monnier et Michel Monnier. Renseignement et inscription au 079 697 58 04. Me.