A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.



BULLE

Ebullition: concert de Lust for Youth et Nouveau-Mexique. Sa 21h.

Aula du CO: concert du Duo Vulcain, avec la pianiste Daphné Widmer et le saxophoniste Simon Engel. Sa 19h.



Saint-Pierre-aux-Liens: concert de l’ensemble Gli Angeli de Genève, Passion selon St-Jean de Jean-Sébastien Bach. Sa 20h.



Résidence du Marché: réunion du collectif Graines d’avenir. Lu 19h.

Hôtel de Ville: thé dansant pour les habitants de Bulle-La Tour. Ma 14h-17h.



CHÂTEAU-D’ŒX

Hôtel Roc et Neige: Orient’Alp Festival. Sa-di.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Univers@lle: Days in the life, concert de The Beatles Factory. Sa 20h30.



Sirius: Festival du film vert avec la projection d’Animal. Di 20h.

MÉZIÈRES

Musée du…