L’année où tout a basculé

MUSIQUE

Alain Bashung

LIVE 1981

Barclay / Universal

Mine de rien, il a déjà presque quinze ans de métier derrière lui, en cette année 1981. A 34 ans, Alain Bashung a enchaîné les échecs, avant que Gaby, oh! Gaby, son premier tube, ne change son destin. Dans la foulée, en cette année mitterrandienne, il a sorti Pizza, l’album qui l’installe définitivement au sommet du rock hexagonal. Ce live inédit, enregistré à Troyes le 22 mai 1981, témoigne de ce moment marquant de la chanson française et de cette période folle de la collaboration avec le parolier Boris Bergman. Dix jours plus tard, Bashung jouerait pour la première fois à l’Olympia, à guichets fermés. Accompagné des KGDD de Jacques Higelin (Manfred Kovacic aux claviers et saxophone, Olivier Guindon à la guitare, François Delage à la…