L’HETS-FR fête ses 50 ans

TRAVAIL SOCIAL. Créée en 1972, l’Ecole d’éducateurs spécialisés de Fribourg est devenue la Haute Ecole de travail social Fribourg (HETS-FR). D’une première volée de 24 éducateurs spécialisés, elle a passé aujourd’hui à 390 étudiants qui obtiennent à la fin de leur formation un bachelor. «Cinquante ans au service d’une société juste, égalitaire et inclusive», titre son communiqué de presse. Pour cet anniversaire, l’institution organise une série de manifestations tout au long de l’année. «L’occasion de renforcer ses liens avec ses partenaires, la cité et le grand public, mais aussi de présenter ses activités et d’attirer l’attention sur les enjeux sociétaux actuels et futurs.»

Au programme: conférences et débats, présences lors de différents événements locaux et rencontres avec les…