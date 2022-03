L’humour dans son contexte

Le Festival international de films de Fribourg s’est ouvert hier soir. Pour sa section Décryptage, des humoristes suisses ont choisi des comédies «qu’on n’oserait plus faire». Rencontre avec son curateur, Marc Boivin.

ÉRIC BULLIARD

FIFF. Ce n’est pas le sempiternel «peut-on rire de tout?» Plutôt une réflexion sur l’humour et sur l’époque. La nôtre et celle où sont sorties ces dix comédies que le Festival international de films de Fribourg (FIFF) présente dès aujourd’hui dans sa section Décryptage - Context Culture.

Tous ces films font partie du patrimoine. Mais, à l’heure où des écoles canadiennes brûlent des livres et où le baiser du prince à Blanche-Neige suscite l’ire de mouvements féministes, ils ne font plus rire tout le monde. Avec ses outils (le cinéma et l’échange), le FIFF a…