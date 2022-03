L’inégalable pureté d’un souffle

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson dumonde. Un blog décliné en deux livres.

J’avais commencé les parties avec Whole Lotta Love, Led Zeppelin. Ça venait de sortir, ça allait bien, ça secouait fort. Puis, avec le temps des bonus agonisant, sont arrivés d’autres sons, un autre rythme. Tout aussi contemporains mais plus lointains, comme plus sourds et dominant néanmoins petit à petit les clacs des spots lumineux et les tacs de la boule de fer derrière la vitre sale sur laquelle n’en finissait pas de refroidir mon hot-dog déjà bien tiède et trop mou. La monnaie vint à manquer, la pin-up quitta jupette et soutif en néon, la saucisse de Vienne chut et le…