L’oreille absolument néoromantique

MUSIQUE

Sofiane Pamart

LETTER

88 Touches/PIAS

Sofiane Pamart éclate au grand jour. Sept mois après sa miraculeuse prestation au Montreux Jazz Festival, le pianiste de 31 ans sort son second album intitulé Letter. Dix-huit brèves compositions en solo, autant de haïkus néoromantiques qui doivent beaucoup à Chopin ou à Ravel. Doté de l’oreille absolue et d’une mémoire auditive hors norme, le Français a étudié le piano durant seize ans au Conservatoire, glanant au passage une médaille d’or, une licence universitaire en musicologie et un MBA à l’Ecole de management des industries créatives. Autant dire que l’homme aux tenues extravagantes en connaît un rayon.

Moins hypnotique que Yann Tiersen, moins tourné vers l’électro que Nils Frahm, Sofiane Pamart n’en reste pas moins très populaire depuis…