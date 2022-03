L’Union patronale célèbre ses 75 ans

ANNIVERSAIRE

L’Union patronale du canton de Fribourg (UPCF) fête ses 75 ans en 2022. Dans un communiqué, elle annonce différentes nouveautés en lien avec cet anniversaire. L’UPCF lance des petits-déjeuners-conférences, baptisés Wake Up. Le premier rendez-vous est fixé le 5 mai avec comme invité Christian Fischer, CEO de Bcomp. La revue InfoPatronalea été entièrement remaniée. L’UPCF avait été fondée en 1947 pour défendre les intérêts des patrons et œuvrer pour la formation professionnelle. Elle compte aujourd’hui environ 8000 membres et gère une soixantaine d’associations professionnelles.